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«Придется переучиваться»: в Госдуме согласились с заменой чиновников на ИИ

Депутат Вассерман: ИИ действительно может заменить половину чиновников в РФ
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Работа российских чиновников в основном далека от творческой деятельности, поэтому ее будет легко переложить на искусственный интеллект (ИИ), считает депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман. Специалистам, желающим продолжить профессиональную деятельность, в таких условиях новой реальности придется переучиваться, заявил он НСН.

Так депутат прокомментировал слова главы Минцифры РФ Максута Шадаева о том, что ИИ может заменить более половины российских чиновников. Однако об этом пока рано говорить предметно, так как пока существуют лишь имитаторы интеллекта, не способные к самостоятельной работе и развитию, считает Вассерман. При этом он согласился, что чиновники чаще решают чисто технические задачи, с которыми ИИ справится.

«Поэтому, скорее всего, значительную часть работы чиновников можно будет переложить на плечи имитаторов интеллекта», — согласился депутат.

По его мнению, те, кто умеют работать творчески, искать неочевидные варианты решений, смогут переучиться на другие, более сложные интеллектуальные профессии, где их не сможет заменить ИИ.

До этого ученые из Шанхайского университета Цзяо Тун разработали инновационный подход к распознаванию жестов. Их метод основывается на изображениях, которые формируются из накопленных импульсов мышечных сигналов. Авторы подчеркивают, что разработка имеет широкий потенциал для применения: от управления протезами и реабилитации после травм до интерфейсов дополненной реальности.

Ранее россияне рассказали, какую угрозу видят в искусственном интеллекте.

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