В России утвердили даты новогодних праздников

В Госдуме рассказали, будет ли 31 декабря выходным днем

Грядущие новогодние праздники в России станут рекордными по продолжительности за последние 12 лет, охватывая период в 12 дней, начиная с 31 декабря. Об этом ТАСС сообщила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«С 31 декабря, со среды, мы уйдем на длительные новогодние каникулы. Они продлятся 12 дней», — заявила Бессараб.

Таким образом, новогодние праздничные дни в 2025–2026 годах составят 12 дней, что является самым длительным периодом за последнее десятилетие с лишним. Каникулы начнутся 31 декабря и завершатся 11 января, а возвращение к работе для граждан запланировано на 12 января. До этого, с 2013 года, обычная продолжительность новогодних выходных колебалась в пределах 10–11 дней.

13 ноября председатель комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова заявила, что в России назрела необходимость регулирования стоимости авиабилетов в период праздничных дней, и для этого предлагается установить потолок допустимой наценки на авиаперелеты.

