На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Курске заочно арестовали экс-адвоката Фейгина

Суд заочно арестовал экс-адвоката Фейгина за незаконное пересечение границы
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Ленинский районный суд Курска заочно арестовал бывшего адвоката Марка Фейгина (признан в РФ иностранным агентом) за незаконное пересечение границы России. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в Telegram-канале.

По данным следствия, экс-юрист пересек границу в районе автомобильного пропускного пункта «Суджа» не позднее 29 ноября 2024 года. Бывший адвокат сделал это в составе организованной группы без надлежащего разрешения.

Суд признал Фейгина виновным по статье о незаконном пересечении государственной границы РФ. Экс-адвокат будет помещен под стражу с момента его задержания на территории России или экстрадиции.

В июле Басманный суд Москвы заочно приговорил Фейгина к 11 годам лишения свободы по уголовному делу о публичном распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России. Кроме того, экс-адвоката оштрафовали на сумму 4,5 млн рублей.

В 2018 году Фейгина лишили статуса адвоката за нецензурные высказывания в соцсетях в адрес других юристов и их клиентов.

Ранее суд признал законным приговор Фейгину за фейки об армии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами