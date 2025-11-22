В Курске заочно арестовали экс-адвоката Фейгина

Ленинский районный суд Курска заочно арестовал бывшего адвоката Марка Фейгина (признан в РФ иностранным агентом) за незаконное пересечение границы России. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в Telegram-канале.

По данным следствия, экс-юрист пересек границу в районе автомобильного пропускного пункта «Суджа» не позднее 29 ноября 2024 года. Бывший адвокат сделал это в составе организованной группы без надлежащего разрешения.

Суд признал Фейгина виновным по статье о незаконном пересечении государственной границы РФ. Экс-адвокат будет помещен под стражу с момента его задержания на территории России или экстрадиции.

В июле Басманный суд Москвы заочно приговорил Фейгина к 11 годам лишения свободы по уголовному делу о публичном распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России. Кроме того, экс-адвоката оштрафовали на сумму 4,5 млн рублей.

В 2018 году Фейгина лишили статуса адвоката за нецензурные высказывания в соцсетях в адрес других юристов и их клиентов.

Ранее суд признал законным приговор Фейгину за фейки об армии.