Стало известно, сколько рейсов задержали в аэропорту Волгограда

Четыре рейса из Москвы в Волгоград задерживаются из-за введенных ограничений полетов. Об этом говорится в онлайн-табло воздушной гавани.

На сайте аэропорта можно заметить, что на вылет из аэропорта задержали три рейса в столицу. При этом на прилет задержали всего пять лайнеров, один из которых должен прибыть из Петербурга.

До этого пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко заявил, что в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Они начали действовать около 06:40 по московскому времени.

Позже ограничения сняли, повышенные меры безопасности действовали в воздушной гавани до 10:00.

18 ноября глава Минтранса России Андрей Никитин заявил, что ведомство готовится к открытию аэропортов, которые закрыты с февраля 2022 года с целью обеспечения безопасности. Отмечалось, что в настоящее время временно ограничена деятельность нескольких аэропортов на юге и в центре РФ, включая Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь. После введения ограничений рейсы были возобновлены в аэропорты Элисты, Геленджика и Краснодара.

