Артемий Лебедев призвал не открывать границу с Финляндией

Блогер Лебедев призвал не соглашаться на частичное открытие границы с Финляндией
«вДудь»/YouTube

России не следует соглашаться на частичное открытие границ с Финляндией. Об этом заявил блогер и дизайнер Артемий Лебедев в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Я считаю, что на это не надо соглашаться. Граница должна быть открыта полноценно, и визы должны выдаваться полноценно. Только тогда мы должны согласиться на открытие границ», — сказал дизайнер.

Лебедев добавил, что считает полным бредом закрытие границы между Россией и Финляндией. По его словам, Хельсинки должны быть заинтересованы в неограниченном въезде россиян на территорию страны.

13 ноября руководитель подразделения пограничной безопасности Финляндии Юсси Напола сообщил, что финские власти при возможном открытии границы с Россией планируют возобновить движение на некоторых пунктах пропуска. По его словам, решение о количестве открываемых пунктов будет зависеть от оценки потока пересекающих границу и спроса на передвижение в разных частях восточной границы.

Граница между Финляндией и Россией остается закрытой по решению финских властей с ноября 2023 года. Ограничения ввели якобы на фоне потока беженцев из третьих стран, при этом власти Финляндии обвиняли Россию в якобы направленном перемещении просителей убежища к границе.

Ранее стало известно, что Финляндия теряет миллионы евро из-за закрытия границы с Россией.

