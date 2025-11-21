В Петербурге запустили тестовый поезд на новой ветке

В Санкт-Петербурге по пусковому участку Красносельско-Калининской линии метро в тестовом режиме прошел первый поезд. Об этом сообщила администрация города на своем сайте.

«На новой 6-й линии Петербургского метрополитена началась обкатка пускового участка. Первый тестовый поезд прошел сегодня 5-километровый отрезок от станции «Нарвская» линии 1 до платформ станции «Юго-Западная» 6-й Красносельско-Калининской линии», — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что в рамках теста по участку прошли вагоны серии «Ем». После открытия на линии запустят движение поездов «Балтиец» в специальном коричневом исполнении, которые проходят обкатку на Кировско-Выборгской линии.

17 ноября в комитете Санкт-Петербурга по транспорту сообщили, что жители города смогут оплатить проезд в метро при помощи биометрии в начале 2026 года. В настоящее время испытания системы проходят на станциях «Новочеркасская», «Площадь Восстания», «Гостиный двор» и «Приморская».

Ранее в Москве начали строить новую линию метро.