Россиянина наказали за мем с козлоподобным существом

Жителя Липецкой области наказали за мем с козлоподобным существом
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Жителя Липецкой области оштрафовали за мем с козлоподобным существом. Об этом говорится в материалах суда.

Отмечается, что осужденный опубликовал в соцсети изображения Бафомета, пентаграмм и перевернутых крестов.

Мем, который стал причиной возбуждения административного дела, мужчина взял из соцсетей проекта «Страдающее средневековье».

По информации суда, мужчина успел убрать из соцсетей подозрительные изображения до начала судебного слушания, поэтому ему назначили наказание в виде штрафа размером 1000 рублей.

Накануне Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что в Москве студента арестовали на 15 суток за эмодзи в мессенджере. Уточняется, что материал обнаружил центр «Э». Также известно, что в суде студент вину не признал, заявив, что его аккаунт взломали. Он восстановил доступ и увидел, что у него «установлен значок, смысл которого ему на тот момент был неизвестен». При этом убрать его он не пытался, утверждает канал.

Ранее в Генпрокуратуре рассказали, что члены запрещенного движения сатанизма (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) совершают преступления против детей.

