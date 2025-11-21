В Москве студенту дали 15 суток за эмодзи в Telegram

В Москве студента арестовали на 15 суток за эмодзи в мессенджере. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«На днях Таганский районный суд рассмотрел дело 19-летнего Комронбека К., студента РГУ нефти и газа. По версии суда, он опубликовал в «Телеграме» эмодзи флага экстремистского сообщества», — сказано в посте.

Уточняется, что материал обнаружил центр «Э». Также известно, что в суде студент вину не признал, заявив, что его аккаунт взломали. Он восстановил доступ и увидел, что у него «установлен значок, смысл которого ему на тот момент был неизвестен». При этом убрать его он не пытался, утверждает канал.

19 ноября суд в Краснодарском крае оштрафовал мужчину за публикации в социальной сети, размещённые более десяти лет назад и содержащие изображения с пентаграммами и сатаной (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена).Согласно судебным материалам, полицейские обнаружили изображения на личной странице пользователя и составили протокол по статье КоАП о пропаганде или публичном демонстрировании символики экстремистской организации. В ходе заседания мужчина признал свою вину, пояснив, что публикации были размещены восемь-десять лет назад и тогда казались ему «забавными». Он удалил картинки до рассмотрения дела.

Ранее в Генпрокуратуре рассказали, что члены запрещенного движения сатанизма совершают преступления против детей.