У экс-депутата Госдумы Гаджиева и его семьи изъяли активы на 2 млрд рублей

Суд изъял у экс-депутата Госдумы Гаджиева и его семьи активы на 2 млрд рублей

Советский районный суд Махачкалы изъял у бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (признан в РФ иностранным агентом) и его семьи активы на 2 млрд рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана в Telegram-канале.

«С целью ликвидации источников финансирования деятельности, угрожающей безопасности и территориальной целостности нашей страны, по решению суда в казну изъяты активы семьи совокупной стоимостью более 2 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что изъятые активы включали полный пакет долей в уставном капитале подконтрольного им ООО, 52 объекта недвижимости, коммерческие здания, денежные средства и так далее.

Гаджиев, четырежды избиравшийся в Государственную думу и проработавший в ней 18 лет, был не только одним из инициаторов законопроекта о признании Крыма территорией России, но и соавтором около 300 других законодательных актов, в том числе закона об иностранных агентах. Однако после публичного выражения поддержки Украине, Гаджиев был исключен из рядов партии «Единая Россия». Глава Дагестана Сергей Меликов резко осудил действия экс-депутата, назвав его трусом и предателем.

21 ноября суд в Махачкале вынес решение о признании Гаджиева, его сына и сестры участниками экстремистского объединения. Учитывая установленные факты оказания ими материальной и иной поддержки «вооруженной агрессии киевского режима против народа Донбасса», суд наложил запрет на их деятельность на территории Российской Федерации.

Ранее адвокаты экс-депутата Гаджиева рассказали о его сотрудничестве с западными спецслужбами.