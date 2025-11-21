На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд признал экс-депутата Гаджиева участником экстремистского объединения

Экс-депутат Гаджиев, его сын и сестра признаны участниками экстремистской группы
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Суд в Махачкале вынес решение о признании бывшего депутата Госдумы от Дагестана Магомеда Гаджиева (признанного в РФ иностранным агентом), его сына и сестры участниками экстремистского объединения. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

«Советским районным судом Махачкалы удовлетворен административный иск Генпрокуратуры России к бывшему депутату Государственной думы. <...> Гаджиеву М.Т. и подконтрольным ему лицам. Суд признал Гаджиева М.Т., его сына, сестру и сожительницу участниками экстремистского объединения», – говорится в сообщении.

Учитывая установленные факты оказания ими материальной и иной поддержки «вооруженной агрессии киевского режима против народа Донбасса», суд наложил запрет на их деятельность на территории Российской Федерации.

«По решению суда в казну изъяты активы семьи совокупной стоимостью более 2 млрд. рублей», — отметили в ведомстве.

Гаджиев, четырежды избиравшийся в Государственную Думу и проработавший в ней 18 лет, был не только одним из инициаторов законопроекта о признании Крыма территорией России, но и соавтором около 300 других законодательных актов, в том числе закона об иностранных агентах. Однако после публичного выражения поддержки Украине, Гаджиев был исключен из рядов партии «Единая Россия». Глава Дагестана Сергей Меликов резко осудил действия экс-депутата, назвав его трусом и предателем.

Ранее адвокаты экс-депутата Гаджиева рассказали о его сотрудничестве с западными спецслужбами.

