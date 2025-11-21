На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Житель Китая установил рекорд по лежанию на матрасе

В Китае мужчина пролежал в подгузнике 33 часа и выиграл 3 тысячи юаней
Житель Китая установил рекорд по лежанию на матрасе, не вставая на протяжении 33 часов. Мероприятие прошло в одном из торговых центров провинции Внутренняя Монголия, об этом сообщает издание Seehua.

По правилам «турнира», участникам было разрешено пользоваться смартфонами, читать, ворочаться, есть и пить. Однако посещение туалета было запрещено. Цель конкурса — дольше всего оставаться в горизонтальном положении.

Как отмечается, за первые 24 часа из 240 участников выбыло 186 человек. На отметке в 33 часа и 9 минут остались только трое участников. В итоге победитель продержался 33 часа и 35 минут.

Оказалось, что подгузник помог победителю не ходить в туалет. Другие участники также использовали подгузники, поэтому организаторы не сочли это нарушением. Главный приз составил 3 тыс. юаней (около 33 тыс. рублей). За трансляцией соревнования следили миллионы жителей Китая.

Организаторы соревнования вдохновились популярным в Китае молодежным движением Lying flat («лежа плашмя»). Его участники — зумеры, которые сознательно отказываются от чрезмерных нагрузок и работы ради благополучия или достижения жизненных целей. Они выступают против образа жизни, характерного для поколения их родителей. В противовес движению Lying flat существует движение neijuan. Оно призывает студентов, еще в подростковом возрасте сталкивающихся с огромной конкуренцией, сразу после вступительных экзаменов в университете идти на работу. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее чемпионат по лени провели в Черногории.

