В Черногории стартовал чемпионат по лени

В городе Плужине (Черногория) начался чемпионат по лени. Согласно условиям соревнования, победит участник, который сможет оставаться в кровати дольше всего, сообщает The Montenegro Times.

По словам журналистов, победитель получит автомобиль марки Subaru и €2 тыс.

В соревновании участвуют 20 человек из разных стран мира, в том числе из России, Украины, Турции и Сербии. Все они уже лежат в постелях. Участники получают все необходимое, лежа на кровати: еду, напитки, интернет и перерыв на 15 минут каждые восемь часов. Организаторы также сообщили, что отбор «ленивцев» проводился совместно с психологом.

Как отмечается, впервые прямая трансляция соревнования проводится в социальных сетях Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и YouTube. До этого чемпионат проходил в 2023 году, тогда победила участница Лидия, которая пролежала в кровати 50 дней. Сейчас женщина снова участвует в состязании, она уверена, что способна пробыть в лежачем состоянии до 2026 года. Также организаторы объявили, что в следующем году планируют вынести кровати на улицу.

Ранее ученые заявили, что «ничегонеделание» полезно для организма.