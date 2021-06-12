«Необходимо выживать»: к чему привела гонка за успехом в Китае

Молодые китайцы разочаровываются в образе жизни, который ведут их родители. Они пытаются сломать систему гиперконкуренции и изменить трудовую культуру в стране: миллениалы присоединяются к движению, пропагандирующему «лежачее положение».

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Движение, которое получило название tangping, призывает занимать горизонтальное положение человека как в прямом, так и в переносном смысле. Так его сторонники пытаются побороть в стране культуру «9-9-6», когда люди работают с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю.

Такие нагрузки нередко приводят к эмоциональному выгоранию, переутомлению, стрессу и в крайних случаях даже к смерти. Не только взрослые, но и еще совсем молодые люди подвергают опасности свое здоровье, перерабатывая каждый день.

Стоит отметить, что проблема выгорания касается не только работников в Китае. В 2019 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала «психическое и физическое истощение на работе» хроническим заболеванием.

В противовес tangping существует движение neijuan. Оно призывает студентов, еще в подростковом возрасте сталкивающихся с огромной конкуренцией, сразу после тяжелых вступительных экзаменов в университете идти на работу.

Перерабатывать в Китае приходится, чтобы обеспечить себе хотя бы средний уровень жизни. «Если человек живет не в крупном городе типа Шанхая, Пекина, Чунцина, то он в среднем зарабатывает ¥5 тыс., — рассказал в беседе с «Газетой.Ru» китаец Чэнь Чэнь, уже несколько лет живущий в России. — А квартира, как правило, стоит ¥2 млн. Представляете, сколько ему необходимо работать, чтобы заработать на эту жилплощадь. Помимо этого в Китае очень дорогая одежда и еда. Налог на покупку вещей и машины намного больше, чем в России, поэтому все стоит дороже».

Чэнь Чэнь также отметил, что в Китае практически нет льгот, поэтому, чтобы, например, растить детей, необходимо много зарабатывать. «Если в семье есть дети, то 50% бюджета уходит на них – образование и развитие. Даже семья богатая, она не может позволить себе завести большое количество детей. За хороший детский сад необходимо отдать ¥250 тыс., а школа еще дороже», — поделился китаец.

Это приводит к тому, что многие отказываются участвовать в бесконечной гонке за выживание. Молодые люди не женятся, не заводят детей, не покупают дом или машину, отказываются перерабатывать и занимать должности, – пишет газета Washington Post. %

Некоторые сторонники движения tangping даже уподобляют его поколению битников 50-х годов в США. А другие сравнивают tangping с ненасильственной формой сопротивления обществу потребления.

Tangping – движение, отражающее разочарование среднего класса в Китае, которое столкнулось со стагнацией роста заработной платы в городах с растущей конкуренцией.

«Если человек из малообеспеченной семьи, не имеющей связей, то у него практически нет шансов подняться по карьерной лестнице. И люди, зная это, протестуют не против того, чтобы работать, а против того, что за переработки не платят. Те, кто находятся у руля, наживаются на своих рабочих, которые не имеют шанса подняться», — рассказывает о ситуации в стране Чэнь Чэнь.

Его слова подтверждает и китаянка Юбо Ли в беседе с журналом Insider. Она объясняет, что сторонники движения tangping не призывают уходить с работы и лежать весь день на диване. «Они говорят о необходимости идти в своем темпе и делать то, что тебе нравится. Меня возмущает мысль о том, что я должна работать до смерти, чтобы продвинуться по карьерной лестнице», — сказала Юби Ли.

Власти пытаются бороться с набирающим популярность движением tangping. Недавно в социальной сети Douban было заблокировано сообщество «Lying flat», посвященное лежачему образу жизни, на которое было подписано 9 тыс. человек. Однако тут же появились новые. «Я все больше и больше ужасаюсь той большой руке, которая управляет нами. Она не дает даже маленькой возможности думать и быть самим собой», — написал один из пользователей в ответ на закрытие группы.

Молодежное крыло Коммунистической партии Китая еще в мае заявило на платформе Weibo: «Китайская молодежь никогда не любила лежать плашмя. У нас есть убеждения, мечты, амбиции и способность внести свой вклад в развитие нашей нации».

На деле же гражданам Китая, которые не хотят бедствовать, просто приходится подстраиваться под эту систему, уверен Чэнь Чэнь. «Если ты не работаешь 12 часов в сутки и отказываешься от условий, которые тебе предлагает компания, то на твое место сразу же находят другого, потому что людям необходимо выживать», — резюмировал он.