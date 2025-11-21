В Раде рассказали о требовании США к Украине по мирному договору

По мнению Вашингтона, соглашение о завершении украинского конфликта должно пройти процедуру ратификации в украинском парламенте. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (включен в российский перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.
«Согласно плану, разработанному американской стороной, мирный договор должен получить одобрение Верховной рады и быть подписан президентом Зеленским», – написал Гончаренко.
По словам депутата, поддержка соглашения не только президентом Владимиром Зеленским, но и украинским парламентом необходима для того, чтобы в будущем, после выборов, исключить возможность отказа от признания договора, основанного на неучастии в его принятии.
Агентство Reuters сообщало, что администрация США выдвинула Украине ультимативное требование принять американский план урегулирования конфликта до 27 ноября. В противном случае Украине грозит прекращение поставок вооружений и разведывательной информации.
Ранее политолог указал на неприемлемые для РФ пункты в мирном плане Трампа.