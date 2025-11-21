Гончаренко: США нужно, чтобы договор Украины с Россией ратифицировала Рада

По мнению Вашингтона, соглашение о завершении украинского конфликта должно пройти процедуру ратификации в украинском парламенте. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (включен в российский перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Согласно плану, разработанному американской стороной, мирный договор должен получить одобрение Верховной рады и быть подписан президентом Зеленским», – написал Гончаренко.

По словам депутата, поддержка соглашения не только президентом Владимиром Зеленским, но и украинским парламентом необходима для того, чтобы в будущем, после выборов, исключить возможность отказа от признания договора, основанного на неучастии в его принятии.

Агентство Reuters сообщало, что администрация США выдвинула Украине ультимативное требование принять американский план урегулирования конфликта до 27 ноября. В противном случае Украине грозит прекращение поставок вооружений и разведывательной информации.

Ранее политолог указал на неприемлемые для РФ пункты в мирном плане Трампа.