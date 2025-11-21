На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Раде рассказали о требовании США к Украине по мирному договору

Гончаренко: США нужно, чтобы договор Украины с Россией ратифицировала Рада
true
true
true
close
Global Look Press

По мнению Вашингтона, соглашение о завершении украинского конфликта должно пройти процедуру ратификации в украинском парламенте. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (включен в российский перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Согласно плану, разработанному американской стороной, мирный договор должен получить одобрение Верховной рады и быть подписан президентом Зеленским», – написал Гончаренко.

По словам депутата, поддержка соглашения не только президентом Владимиром Зеленским, но и украинским парламентом необходима для того, чтобы в будущем, после выборов, исключить возможность отказа от признания договора, основанного на неучастии в его принятии.

Агентство Reuters сообщало, что администрация США выдвинула Украине ультимативное требование принять американский план урегулирования конфликта до 27 ноября. В противном случае Украине грозит прекращение поставок вооружений и разведывательной информации.

Ранее политолог указал на неприемлемые для РФ пункты в мирном плане Трампа.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами