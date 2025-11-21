На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве арестовали обвиняемого в убийстве жены и дочери бизнесмена Хорена Казаряна

Суд избрал меру пресечения для убийцы жены и дочери бизнесмена Хорена Казаряна
Предполагаемого убийцу жены и дочери бизнесмена Хорена Казаряна заключили под стражу. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Москве.

Сегодня стало известно о задержании преступника, ответственного за трагическую смерть женщины и ребенка в 2015 году в пентхаусе на Шаболовке в Москве. Им оказался 32-летний гражданин Молдавии, который, по предварительным данным, совершил убийство с целью ограбления.

Обвиняемый был задержан в Костромской области. Он дал признательные показания и пояснил, что действовал из корыстных побуждений. Он также признался, что пытался скрыть следы, замывая кровь и уничтожая улики. Далее убийца похитил деньги, украшения и ценности почти на $3 тыс. и забрал с собой орудие преступления.

По ходатайству следствия суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. На какой срок арестовали фигуранта, не уточняется. Расследование уголовного дела продолжается.

До этого в убийстве обвиняли главу семьи Хорена Казаряна, опираясь на его пристрастия к азартным играм и неуравновешенный нрав. Казарян не признал свою вину, и в итоге был оправдан. Выйдя на свободу, он уже не верил, что убийцу однажды найдут, ведь к тому моменту он провел в неволе более двух лет. Доказать невиновность ему помогали более десяти адвокатов.

Ранее японец на 26 лет арендовал квартиру, где убили его жену, ради сохранения улик.

