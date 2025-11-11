Японец на 26 лет арендовал квартиру, где убили его жену, ради сохранения улик, пишет South China Morning Post.
Как сообщает СМИ, преступление произошло 13 ноября 1999 года. 39-летняя домохозяйка Намико Такаба была найдена мертвой у себя дома с несколькими ножевыми ранениями в шею. Рядом с телом находился ее двухлетний сын — ребёнок не пострадал. Несмотря на масштабное расследование, в котором участвовали около 100 тысяч полицейских и были опрошены 5000 человек, убийцу тогда так и не нашли.
Единственными уликами были данные о том, что преступницей могла быть женщина с группой крови B, ростом около 1,6 м и размером стопы в 24 см. Муж погибшей, Сатору Такаба, оставил дом нетронутым — с пятнами крови и личными вещами жены. За 26 лет он выплатил около $145 тысяч в виде арендной платы, не желая, чтобы место преступления изменилось. Он также распространял листовки и обращался к общественности с просьбой помочь расследованию.
В прошлом году полиция возобновила расследование и сосредоточилась на людях, связанных с семьей. 30 октября 69-летняя Кумико Ясуфуку добровольно явилась в полицию. Женщина когда-то училась с Сатору Такабой в одной школе и была влюблена в него.
ДНК, найденная на месте преступления, совпала с ее образцом. Ясуфуку призналась в убийстве, добавив, что долгие годы жила в страхе и сожалении, но не решалась сдаться:
«Я не хотела доставлять неприятности своей семье. Каждый год 13 ноября я чувствовала тревогу и депрессию», — рассказала она полиции.
По словам Такабы, известие о задержании стало для него неожиданностью.
«Я никогда не ожидал, что это будет она. Думал, убийца давно уехала, но оказалось, что она все это время жила рядом с нашим домом», — прокомментировал он.
