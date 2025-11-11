SCMP: японец 26 платил за квартиру, где убили его жену, чтобы сохранить улики

Японец на 26 лет арендовал квартиру, где убили его жену, ради сохранения улик, пишет South China Morning Post.

Как сообщает СМИ, преступление произошло 13 ноября 1999 года. 39-летняя домохозяйка Намико Такаба была найдена мертвой у себя дома с несколькими ножевыми ранениями в шею. Рядом с телом находился ее двухлетний сын — ребёнок не пострадал. Несмотря на масштабное расследование, в котором участвовали около 100 тысяч полицейских и были опрошены 5000 человек, убийцу тогда так и не нашли.

Единственными уликами были данные о том, что преступницей могла быть женщина с группой крови B, ростом около 1,6 м и размером стопы в 24 см. Муж погибшей, Сатору Такаба, оставил дом нетронутым — с пятнами крови и личными вещами жены. За 26 лет он выплатил около $145 тысяч в виде арендной платы, не желая, чтобы место преступления изменилось. Он также распространял листовки и обращался к общественности с просьбой помочь расследованию.

В прошлом году полиция возобновила расследование и сосредоточилась на людях, связанных с семьей. 30 октября 69-летняя Кумико Ясуфуку добровольно явилась в полицию. Женщина когда-то училась с Сатору Такабой в одной школе и была влюблена в него.

ДНК, найденная на месте преступления, совпала с ее образцом. Ясуфуку призналась в убийстве, добавив, что долгие годы жила в страхе и сожалении, но не решалась сдаться:

«Я не хотела доставлять неприятности своей семье. Каждый год 13 ноября я чувствовала тревогу и депрессию», — рассказала она полиции.

По словам Такабы, известие о задержании стало для него неожиданностью.

«Я никогда не ожидал, что это будет она. Думал, убийца давно уехала, но оказалось, что она все это время жила рядом с нашим домом», — прокомментировал он.

