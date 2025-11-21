Раскрыто убийство дочери и жены бизнесмена Казаряна

В Костроме задержали убийцу жены и дочери бизнесмена Хорена Казаряна, совершившего преступление в 2015 году в центре Москвы. На протяжении 2,5 лет главным подозреваемым был сам Казарян, сообщает Следком в Telegram-канале.

Полиция задержала преступника, ответственного за трагическую смерть женщины и ребенка в пентхаусе на Шаболовке в Москве. Им оказался 32-летний гражданин Молдавии, который, по предварительным данным, совершил убийство с целью ограбления.

До этого в убийстве обвинили главу семьи Хорена Казаряна, опираясь на его пристрастия к азартным играм и неуравновешенный нрав. Казарян не признал свою вину, и в итоге был оправдан. Выйдя на свободу, он уже не верил, что убийцу однажды найдут, ведь к тому моменту он провел в неволе более двух лет. Доказать невиновность ему помогали более десяти адвокатов.

По окончательным данным следствия, в ночь трагедии Казарян возвращался из казино, где он проиграл около $200 тыc. Эти обстоятельства казались дополнительным аргументом против него, однако следователи выяснили, что между убийством и возвращением бизнесмена домой прошло несколько часов. Более того, сам Казарян вызвал полицию, а видеозаписи с камер наблюдения зафиксировали преступника — именно он и стал главным подозреваемым, теперь официально признанным виновным.

В ходе расследования были установлены важные детали: на месте преступления на комоде нашли отпечатки пальцев, которые помогли определить личность подозреваемого — иностранца, недавно нарушившего миграционное законодательство РФ и внесенного в реестр контролируемых лиц. Записи с видеокамеры в подъезде подтвердили его присутствие на месте преступления, а по данным следствия, он покинул Россию после совершения преступления.

Вернувшись в Россию, обвиняемый был задержан в Костромской области. Он дал признательные показания и пояснил, что действовал из корыстных побуждений. Он также признался, что пытался скрыть следы, замывая кровь и уничтожая улики. Также он похитил деньги, украшения и ценности почти на $3 тыс. и забрал с собой орудие преступления.

