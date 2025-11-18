Стало известно, что предпочитают жители столицы — ипотеку или аренду

80% жителей Москвы предпочли бы квартиру в ипотеку, чем аренду жилья

Рост стоимости аренды жилья заставляет москвичей всерьез рассматривать ипотеку. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГК «Садовое кольцо». Отмечается, что большинство квартиросъемщиков в Москве столкнулись с повышением арендной платы в течение 2025 года. Для 71% из них снимать квартиру стало дороже на 10-15%, остальным — на 15-20%.

«Выбирая из двух зол, большинство все же готово променять комфорт в арендованном жилье на право собственности. Так, 80% участников опроса заявили, что предпочли бы квартиру в ипотеку, «пусть небольшую по площади и дальше от центра, но свою», — сообщают аналитики.

Принципиально арендовать жилье — зато такое, какое хочется, — готовы лишь 19,2% респондентов. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи жителей столицы.

Депутаты Госдумы до этого предложили расширить программу семейной ипотеки на вторичное жилье.

Поводом для этой инициативы стали массовые жалобы россиян на недоступность жилья. Ее уже поддержали в Либерального-демократической партии (ЛДПР) и Коммунистической партии (КПРФ).

Ранее в Совфеде предложили проверять дееспособность продавцов при продаже квартир.