Москвичам пообещали небольшие осадки в выходные

Синоптик Шувалов: в Москве и МО в выходные не будет больших осадков
Илья Питалев/РИА Новости

Осень понемногу уступает права зиме, однако до начала декабря температура воздуха в Москве и Московской области будет колебаться. Минусовые значения будут сменяться теплом и наоборот. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Осадки, по его словам, могут переходить из дождя в мокрый снег.

«Начнется все со снега и отрицательной температуры, закончится дождем и плюсом. Сильных осадков не будет на выходных, а вот в понедельник они придут. При этом завоет ветер от северо-западного до юго-восточного направления», — сказал Шувалов.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что в понедельник, 24 ноября, в Москве ожидается более снежная картина, чем в конце этой недели.

В Москве и в других регионах уже фиксируются гололедные явления, однако их размер не превышает 1 мм. В ближайшие сутки снега будет больше, чем гололеда, отметила синоптик.

Ранее климатолог рассказал, когда зимы в Москве станут мягче.

