Россиян предупредили об опасности курения при приеме антибиотиков

Врач Холдин: курение при приеме антибиотиков дает допнагрузку на печень
true
true
true
close
Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Снизить эффективность лечения антибиотиками может не только алкоголь, но и сигареты. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил врач-нарколог, внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин. Его слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Эксперт пояснил, что никотин, поступающий в организм при курении, ослабляет иммунитет, уменьшая способность организма бороться с инфекциями.

«Кроме того, курение при лечении антибиотиками создает дополнительную нагрузку на печень: ей приходится не только выводить тяжелые лекарства, но и токсины из табака. А при лечении инфекций легочной системы курение напрямую мешает выздоровлению: дым раздражает слизистую бронхов и способствует распространению воспаления», — подчеркнул Холдин.

Доктор Александр Мясников до этого говорил, что полный отказ от курения считается более эффективным способом избавления от вредной привычки.

По его словам, в 90% случаев рак легких развивается именно у курящих людей. При этом столкнуться с онкологией особенно рискуют те, чей стаж более 15 лет.

Ранее родителям рассказали, как уберечь детей от пристрастия к вейпам.

