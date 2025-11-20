Родителям рассказали, как уберечь детей от пристрастия к вейпам

Чтобы уберечь ребенка от пристрастия к вейпам, важно не превращать беседы с ним в озвучивание запретов и угроз, а выстраивать доверительные отношения. Такой совет в беседе с РИАМО дала врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Цагараева.

При этом, по ее словам, профилактические беседы необходимы даже если ребенок и не думал пробовать вейпы.

«Безопасного курения не бывает. Разница лишь в форме, но не в сути. Никотин остается ядом, вызывающим зависимость и поражающим организм на клеточном уровне. Электронные системы лишь маскируют вред под ароматом клубники и ванили, делая зависимость доступной даже для детей», — подчеркнула специалист.

20 ноября отмечается Международный день отказа от курения.

