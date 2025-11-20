На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Доктор Мясников назвал самый эффективный способ отказа от курения

Доктор Мясников: при резком отказе от курения процент рецидива меньше
true
true
true
close
Depositphotos

Полный отказ от курения считается более эффективным способом избавления от вредной привычки, чем постепенное сокращение количества выкуренных сигарет. Об этом kp.ru рассказал доктор Александр Мясников.

«Резкий отказ от курения более предпочтителен, чем постепенное снижение количества выкуриваемых сигарет и затем отказ от них в намеченный заранее день. При резком отказе значительно меньше процент рецидива», — отметил доктор.

Мясников также напомнил, что курение провоцирует возникновение различных серьезных заболеваний. По его словам, в 90% случаев рак легких развивается именно у курящих людей. При этом столкнуться с онкологией особенно рискуют те, чей стаж более 15 лет.

Специалист также отметил, что откладывать отказ опасно для здоровья. Он объяснил, что даже после полного избавления от вредной привычки есть риск столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями еще на протяжении 2-3 лет, а с онкологическими — 5-6 лет.

Врач-нарколог, психиатр и главный врач клиники «МедПлюс» Василий Шуров до этого рассказал, что правильная стратегия поможет полностью отказаться от курения. По его словам, шансы на успех повышают своевременная поддержка и отказ от самообмана.

Ранее врач раскрыла, сколько длится синдром отмены после отказа от курения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами