Доктор Мясников назвал самый эффективный способ отказа от курения

Полный отказ от курения считается более эффективным способом избавления от вредной привычки, чем постепенное сокращение количества выкуренных сигарет. Об этом kp.ru рассказал доктор Александр Мясников.

«Резкий отказ от курения более предпочтителен, чем постепенное снижение количества выкуриваемых сигарет и затем отказ от них в намеченный заранее день. При резком отказе значительно меньше процент рецидива», — отметил доктор.

Мясников также напомнил, что курение провоцирует возникновение различных серьезных заболеваний. По его словам, в 90% случаев рак легких развивается именно у курящих людей. При этом столкнуться с онкологией особенно рискуют те, чей стаж более 15 лет.

Специалист также отметил, что откладывать отказ опасно для здоровья. Он объяснил, что даже после полного избавления от вредной привычки есть риск столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями еще на протяжении 2-3 лет, а с онкологическими — 5-6 лет.

Врач-нарколог, психиатр и главный врач клиники «МедПлюс» Василий Шуров до этого рассказал, что правильная стратегия поможет полностью отказаться от курения. По его словам, шансы на успех повышают своевременная поддержка и отказ от самообмана.

