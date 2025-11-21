Верховный суд России запретил водить авто после употребления катинонов

Верховный суд России утвердил запрет на вождение после употребления катинонов (относятся к числу психотропных веществ). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на постановление.

«Определение и постановление судов нижней инстанции, вынесенные в отношении Муртазаева Мурата Юсуфовича по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ оставить без изменения, жалобу Муртазаева М. Ю. - без удовлетворения», — говорится в документе.

Суд первой инстанции оштрафовал мужчину, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Также фигуранта лишили водительских прав на год и девять месяцев. Экспертиза тогда показала, что в крови Муртазаева были синтетические катиноны.

С 1 сентября в России вступил в силу обновленный список болезней, с которыми вступил в силу управлять автомобилем. В перечень включены психические расстройства и аномалии цветового зрения, в частности, общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера, а также неполная цветовая слепота, искаженное восприятие красного и зеленого цвета. Полный перечень медицинских противопоказаний состоит из 11 пунктов.

Ранее в РФ прекратили автоматически продлевать водительские удостоверения граждан.