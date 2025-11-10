Государство взыскало с ивановского чиновника свыше 800 миллионов рублей

Суд в Ивановской области постановил обратить в доход государства изъятые у бывшего заместителя председателя правительства региона Сергея Зобнина денежные средства на сумму свыше 800 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру России.

«Суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства незаконно полученных доходов на общую сумму более 800 миллионов рублей с бывшего заместителя председателя регионального правительства и связанных с ним лиц», — говорится в сообщении.

По данным следствия, высокопоставленный чиновник покровительствовал компании при заключении госконтрактов на ремонт объектов здравоохранения, образования и культуры. Отмечается, что при этом фактическим руководителем строительной компании являлся родной брат супруги Зобнина. Сообщается, что в период с 2022 по 2024 год с компанией был заключен 21 контракт на общую сумму свыше 800 млн рублей.

12 июля 2024 года прокуратура арестовала Зобнина по делу о превышении полномочий. Помимо него и руководителя строительной компании в деле фигурирует замглавы правительства Ивановской области Ирина Эрмиш.

