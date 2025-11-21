На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказал, что приводит к развитию катаракты

Depositphotos

Катаракта чаще всего развивается после 60 лет на фоне возрастных изменений, однако, помутнение хрусталика может начаться и раньше на фоне хронических болезней, неблагоприятных экологических условий, вредных привычек и длительного приема некоторых лекарств. Об этом Pravda.Ru рассказал офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.

«Катаракта — это возрастное заболевание, связанное со старением организма. Избежать его полностью невозможно, так же как нельзя остановить физиологическое старение. Однако соблюдение здорового образа жизни, правильное питание и отказ от вредных факторов позволяют отсрочить развитие помутнения хрусталика», — отметил врач.

По его словам, данная болезнь может протекать бессимптомно, на ранних стадиях пациенты не ощущают ухудшения зрения. В связи с этим важно вовремя проходить профилактические осмотры, чтобы выявить начальные признаки заболевания.

Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев до этого предупредил, что сосудосуживающие капли для глаз могут вызвать проблемы со зрением. В частности, бесконтрольное использование лекарства может привести к катаракте и глаукоме, что в дальнейшем повлияет на ухудшение зрения.

Ранее россиянам рассказали, почему глаза стоит проверять именно осенью.

