Россиянам рассказали, почему глаза стоит проверять именно осенью

Осенью зрение подвергается повышенной нагрузке из-за короткого светового дня, частых туманов, дождливой погоды и слабого естественного освещения. Именно в осенний период могут проявиться ранние признаки глаукомы и катаракты, которые часто остаются незамеченными. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сино Гозиев.

«При глаукоме повышается внутриглазное давление, происходит повреждение зрительного нерва и в итоге поле зрения постепенно сужается. Вначале болезнь протекает почти бессимптомно, но осенью изменения становятся более заметными. Человеку может казаться, что глаза быстро утомляются в помещении с искусственным светом или при чтении», — отметил специалист.

При катаракте, на ранней стадии, человеку становится труднее водить автомобиль в ночное время — появляются блики и «ореолы» вокруг светящихся объектов, а также затрудняется цветопередача.

Гозиев посоветовал проходить регулярные осенние осмотры у офтальмолога, чтобы вовремя диагностировать патологии и начать лечение.

Офтальмолог, офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор, основатель и руководитель Объединения детских глазных клиник «Ясный взор» Игорь Азнаурян до этого перечислил симптомы заболеваний глаз, которые нельзя игнорировать.

По его словам, отдельные «мушки» перед глазами, появляющиеся время от времени, — как правило, не повод для беспокойства. Однако по-настоящему тревожным симптомом является ощущения внезапного возникновения целого «роя мушек», густая паутина или завеса, особенно если они сопровождаются яркими вспышками света.

