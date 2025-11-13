На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посылку с гигантскими жуками из Перу развернули на московской таможне

Московские таможенники не пропустили посылку из Перу с гигантскими жуками
ФТС России

В Москве сотрудники почтовой таможни обнаружили две посылки из Перу с необычным содержимым и не пропустили их. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации издания, в коробки с Южноамериканского континента отправители упаковали около двух сотен высушенных экзотических жуков. Их стоимость эксперты оценили в 1,5 млн рублей. Сопроводительная документация на посылки, которые предназначались жителям Ставропольского края, отсутствовала.

«Жесткокрылых выявили при помощи рентген-установки в ходе досмотра двух почтовых отправлений. Каждая особь была прикреплена к картонной подложке и находилась под плотным целлофаном», — рассказали представители Федеральной таможенной службы.

Среди насекомых специалисты нашли крупнейшего дровосека-титана длиной около 20 сантиметров. Все посылки отправились обратно.

Ранее таможенники задержали россиянку, вернувшуюся из Китая с редкими кораллами.

