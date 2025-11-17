Российские таможенники задержали иностранца с драгоценностями на миллионы рублей

В Москве таможенники задержали иностранца с драгоценностями на 9,4 млн рублей

Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево задержали иностранца, который пытался нелегально ввезти более тысячи ювелирных изделий. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе России.

Иностранца, прибывшего рейсом из Индии, остановили для проверки, когда он следовал по «зеленому» коридору. При личном досмотре в карманах его одежды нашли украшения и драгоценные камни в фасовочных пакетах.

«Экспертиза установила, что украшения изготовлены из золотого сплава 750, 585 и 375 пробы, а драгоценные и полудрагоценные камни – это бриллианты, танзаниты, турмалины, топазы, кварцы, адуляры, бериллы, гранаты, корунды», — уточнили в ведомстве.

Иностранец пояснил, что якобы вез драгоценности в подарок друзьям и знакомым. Стоимость «подарков» специалисты оценили в 9,4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов» УК РФ.

