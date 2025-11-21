В Севастополе установили личность мужчины, стрелявшего из арбалета со спущенными штанами

В Севастополе полицейские установили личность мужчины, стрелявшего из арбалета на проезжей части со спущенными штанами. Об этом сообщает пресс-служба городского МВД.

Из сообщения следует, что стрелком оказался 23-летний местный организатор концертов.

«Осознав, что совершил правонарушение, он сам пришёл в ОМВД России по Ленинскому району. Парень рассказал, что находился в состоянии опьянения и у него возник конфликт со случайным прохожим, который, по его мнению, был пьянее, чем он. В качестве аргумента в споре он решил использовать находившийся у него арбалет», — говорится в сообщении.

Предмет направили на криминалистическую экспертизу. В отношении жителя Севастополя составили протокол по административной статье о мелком хулиганстве. По ней мужчине грозит арест на срок до 15 суток. Правоохранители продолжают доследственную проверку, заключили в ведомстве.

О происшествии 21 ноября сообщил Telegram-канал «Mash на Волне». По его данным, севастополец выстрелил из оружия и попал в здание.

Ранее конфликт со стрельбой произошел в кемеровском стриптиз-клубе.