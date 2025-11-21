Назван размер теневой экономики России

Сокращение теневой экономики, составляющей, по оценкам, около 10% ВВП России, является приоритетной задачей для Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает агентство «Интерфакс».

Силуанов подчеркнул, что для повышения налоговой дисциплины среди российских налогоплательщиков правительством разработан комплекс мер.

Среди ключевых направлений работы ФНС он выделил контроль за «трансграничным перемещением товаров и уплатой соответствующих налогов», а также усиление надзора за розничными точками продаж, включая маркетплейсы, где, по его словам, есть компании, «не в полной мере соблюдающие налоговое законодательство».

Кроме того, планируется обеление экономики посредством строгого соблюдения контрольно-кассовой дисциплины, чтобы «все покупки проходили через контроль и учет со стороны налоговой службы».

По словам Силуанова, Минфин и ФНС подготовили необходимые шаги для реализации этой цели. Конкретные детали запланированных мер министр не раскрыл.

Ранее эксперт предупредил, что отключение интернета приводит к увеличению теневой экономики.