На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван размер теневой экономики России

Министр финансов Силуанов оценил размер теневой экономики России в 10% от ВВП
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Сокращение теневой экономики, составляющей, по оценкам, около 10% ВВП России, является приоритетной задачей для Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает агентство «Интерфакс».

Силуанов подчеркнул, что для повышения налоговой дисциплины среди российских налогоплательщиков правительством разработан комплекс мер.

Среди ключевых направлений работы ФНС он выделил контроль за «трансграничным перемещением товаров и уплатой соответствующих налогов», а также усиление надзора за розничными точками продаж, включая маркетплейсы, где, по его словам, есть компании, «не в полной мере соблюдающие налоговое законодательство».

Кроме того, планируется обеление экономики посредством строгого соблюдения контрольно-кассовой дисциплины, чтобы «все покупки проходили через контроль и учет со стороны налоговой службы».

По словам Силуанова, Минфин и ФНС подготовили необходимые шаги для реализации этой цели. Конкретные детали запланированных мер министр не раскрыл.

Ранее эксперт предупредил, что отключение интернета приводит к увеличению теневой экономики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами