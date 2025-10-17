В России рассказали, чем опасно отключение интернета на неделю

Никакой пользы в отключении интернета в России на неделю нет. В странах, где вводили подобные ограничения (Индия, Иран, Мьянма, Эфиопия, Пакистан), выросли потери бизнеса, теневая экономика, а эффект по заявленным целям был минимальным, сказал «Газете.Ru» старший партнер IT-интегратора «Энсайн»

Алексей Постригайло.

«Я оцениваю шанс «недельного тотального офлайна» в России в 2025–2026 годах не выше 1–2%. Интернет на сегодняшний день – это базовая жизненно важная инфраструктура в экономике — без него остановятся платежи, логистика, госуслуги и удаленная работа. Такого рода эксперимент очень больно ударит по экономике.

Пользы в нем тоже никакой не вижу. Проблему зависимости от интернета в России лечат иначе — адресно. Нужны дополнительные усилия государства в области просвещения, а также родительский контроль в том, что касается защиты детей. В странах, где вводили блекауты — это Индия, Иран, Мьянма, Эфиопия, Пакистан, итог так или иначе был один – потери для бизнеса, рост доли теневой экономики и минимальный эффект по заявленным целям», — отметил Постригайло.

Клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина добавила, что отключение интернета в России может вызвать серьезное недовольство населения.

«Что будут делать в этот момент граждане? Подметать осенние листья на улице? Не думаю. Такое абсурдное решение вызовет возмущение и протест, который может быть реализован вовсе не в мирной форме. Государство вкладывает очень много ресурсов в развитие информационных систем, которые стоят на обмене данными через интернет, и «стрелять себе в ногу» просто не логично. Эта идея похоже на предложение сжечь книги, потому что там не то написано. Если кто-то не понимает, как пользоваться интернетом во благо, это не означает, что он вреден для всех», — заключила Толстухина.

Депутат Николай Арефьев в сентябре предложил ввести временные ограничения на доступ к интернету в России. По его словам, сеть можно было бы отключать на неделю или хотя бы на выходные дни. Инициатор считает, что такая мера поможет сохранить здоровье граждан — снизить нагрузку на зрение и нервы, а также сократить число случаев игромании.

