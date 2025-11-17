Развеян миф о том, что еду нельзя запивать водой, кофе и чаем

Утверждения о том, что еду нельзя запивать водой, чаем или кофе, так как это нарушает пищеварение и растягивает желудок, являются не более чем популярными мифами. Об этом в беседе «Газетой.Ru» заявила врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

По ее словам, первое заблуждение — это то, что якобы нельзя запивать еду вообще ничем (водой, чаем, кофе, соком). Аргументы приводят следующие: разводится соляная кислота в желудке и за счет этого нарушается переваривание пищи.

«На самом деле кислоты вырабатывается всегда ровно столько, сколько нужно для переваривания любой пищи. В желудке для этого есть специальные хеморецепторы, которые измеряют концентрацию кислоты и дают сигнал для ее выработки. Если мы будем запивать пищу и разбавлять тем самым концентрацию желудочного сока, то клетки желудка просто выделят больше кислоты и процесс переваривания никак не нарушится. Даже наоборот, пища более увлажненная лучше перемешивается в желудке, более доступна для желудочного сока и переваривается лучше», — пояснила Михалева.

Врач также опровергла миф о том, что жидкость во время еды может привести к растяжению желудка. Она объяснила, что это невозможно сделать только за счет жидкости.

«Вода быстро всасывается и покидает желудок в считанные минуты, не успевая растянуть его. «Растянуть» желудок можно только при постоянном и очень выраженном переедании. Жидкость тут ни при чем. Кроме того, в некоторых случаях врачи даже рекомендуют запивать пищу, например, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, чтобы облегчить процесс переваривания и сделать пищу более гомогенной и механически щадящей, а также для людей с избыточным весом, так как при употреблении жидкости с едой, содержащей клетчатку, пищевые волокна пропитываются водой, увеличиваются в объеме в 2–3 раза и это приводит к более быстрому чувству сытости», — объяснила диетолог.

Что касается чая и кофе, то, по словам специалиста, их умеренное потребление во время еды также не вредит организму. Существует мнение, что вещества, содержащиеся в этих напитках (например, танины), мешают всасыванию витаминов и минералов.

«На самом деле это не так. На всасывание витаминов танины вообще никак не влияют. А вот на всасывание минералов могут влиять, но это больше касается приема минеральных добавок. Минералы же, содержащиеся в пище, и так связаны с другими молекулами, как правило, с аминокислотами, и то мизерное количество танинов, которое мы получим с одной-двумя чашками кофе или чая, не повлияют на усвоение этих веществ», — отметила Михалева.

При этом врач уточнила, что при приеме БАДов с минералами стоит соблюдать осторожность. Например, кофе или чай могут повлиять на усвоение добавок, содержащих магний, железо, медь, цинк, кальций. Как правило, нужен перерыв между напитком и приемом перечисленных БАДов два-четыре часа. То же касается и некоторых лекарств.

