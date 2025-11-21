Жителя Запорожской области осудили за шпионаж

Жителя Бердянска приговорили к 12 годам лишения свободы за передачу украинским военным информации о местоположении российских подразделений противовоздушной обороны (ПВО) в городе. Об этом сообщила пресс-служба Запорожского областного суда.

По данным следствия, мужчина, выступавший против проведения специальной военной операции, в феврале 2023 года решил передавать украинской стороне сведения о расположении Вооруженных сил РФ. Он отправлял данные, фотографии и видеоматериалы с привязкой к местности в чат-бот проукраинского канала в мессенджере. После каждой отправки ему приходило сообщение с благодарностью за предоставленную информацию.

«Поскольку с 1994 по 1996 год гражданин проходил срочную военную службу в Вооруженных силах Украины в войсках ПВО, он понимал, что его действия направлены против безопасности Российской Федерации», — отмечается в сообщении суда.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Запорожской области. Суд квалифицировал действия мужчины как шпионаж и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

20 ноября Запорожский областной суд приговорил к 11-ти годам заключения 57-летнюю жительницу Энергодара. Ее признали виновной в шпионаже. Следствием установлено, что фигурантка с мая по июнь 2022 года переписывалась с лицом, «действующим в интересах главного управления разведки Украины (ГУР)». Получив задание, женщина передала украинскому куратору информацию о размещении средств ПВО РФ в Энергодаре.

Ранее жительница Алтайского края получила длительный срок за госизмену.