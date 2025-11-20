На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жительница Алтайского края получила длительный срок за госизмену

Жительница Бийска получила 16 лет колонии по делу о госизмене
true
true
true

Алтайский краевой суд вынес решение по уголовному делу о государственной измене в отношении жительницы Бийска. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Следователи установили, что 42-летняя жительница Бийска перевела более 360 тыс. рублей на банковский счет, используемый военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Суд назначил бийчанке 16 лет колонии общего режима по статье ст. 275 УК РФ (государственная измена).

До этого Верховный суд Карелии приговорил местную жительницу Веру Игнатенко, которая также проживала в Санкт-Петербурге, к 14 годам лишения свободы за госизмену. Уточняется, что фигурантка самостоятельно через интернет связалась с представителем СБУ, после чего передавала ему «сведения, составляющие государственную тайну». Также подсудимая занималась вербовкой людей, убеждая их заняться террористической деятельностью. Кроме того, она проходила фигурантом по делу о покушении и призывах к терроризму: в Telegram-канале Игнатенко писала сообщения о подрыве зданий силовых органов.

Ранее ФСБ показала кадры задержания жителя ДНР, планировавшего отравить российского офицера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами