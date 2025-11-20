Жительница Алтайского края получила длительный срок за госизмену

Алтайский краевой суд вынес решение по уголовному делу о государственной измене в отношении жительницы Бийска. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Следователи установили, что 42-летняя жительница Бийска перевела более 360 тыс. рублей на банковский счет, используемый военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Суд назначил бийчанке 16 лет колонии общего режима по статье ст. 275 УК РФ (государственная измена).

До этого Верховный суд Карелии приговорил местную жительницу Веру Игнатенко, которая также проживала в Санкт-Петербурге, к 14 годам лишения свободы за госизмену. Уточняется, что фигурантка самостоятельно через интернет связалась с представителем СБУ, после чего передавала ему «сведения, составляющие государственную тайну». Также подсудимая занималась вербовкой людей, убеждая их заняться террористической деятельностью. Кроме того, она проходила фигурантом по делу о покушении и призывах к терроризму: в Telegram-канале Игнатенко писала сообщения о подрыве зданий силовых органов.

