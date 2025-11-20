На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жительницу Энергодара признали виновной в шпионаже в пользу Украины

Суд приговорил жительницу Энергодара к 11 годам лишения свободы за шпионаж
Руслан Кривобок/РИА Новости

Запорожский областной суд приговорил к 11-ти годам заключения 57-летнюю жительницу Энергодара. Ее признали виновной в шпионаже, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Следствием установлено, что фигурантка с мая по июнь 2022 года переписывалась с лицом, «действующим в интересах главного управления разведки Украины (ГУР)». Получив задание, женщина передала украинскому куратору информацию о размещении средств противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации (ПВО РФ) в Энергодаре.

Уточняется, что суд приговорил злоумышленницу к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

До этого ФСБ России задержала двух жительниц Херсонской области, которые подозреваются в передаче Киеву сведений о российских военных. По данным ведомства, женщины 1978 и 1981 годов рождения имеют гражданство России и Украины. Подозреваемые самостоятельно собирали информацию о местах дислокации войск РФ и маршрутах передвижения военной техники и передавали эти сведения сотрудникам Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер Telegram.

Ранее жительница Алтайского края получила длительный срок за госизмену.

