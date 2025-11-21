Услуги психолога предложили оказывать россиянам по ОМС

В России необходимо включить в ОМС помощь психолога. Более того, в каждой поликлинике, каждом районном центре должны вести прием минимум пять специалистов, так как уровень стресса и тревожности у населения растет, заявила бизнес-психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай.

Сегодня особенно плохо с оказанием психологической помощи обстоят дела в регионах – в больницах часто нет даже психиатра, который смог бы рассмотреть обращение конкретного пациента. Зачастую также работники не направляют пациентов к другим врачам, а берут на себя чрезмерную ответственность и нагрузку, считает эксперт.

«У нас сейчас уровень стресса и тревожности растет естественным образом. Нам надо понимать, что в каждой поликлинике, в каждом районном центре должно быть пять специалистов. Они должны реально вести прием. Это должно быть включено в ОМС», — подчеркнула Куликова-Цай в пресс-центре НСН.

Сегодня в российских больницах очень остро стоит проблема недоступности жителям психологической помощи, заключила она.

Исследователи до этого выяснили, что около трети россиян хотя бы раз обращались за помощью к психотерапевту. При этом каждый пятый из них ходил на сессии 3-4 раза, а каждый десятый — занимался со специалистом на протяжении нескольких месяцев. Тем не менее изменения от первой сессии заметили 75% россиян — 46% из них их увидели свой запрос с другой стороны и заметили новые подходы к его решению, для 29% даже стали более очевидны причины проблемы, ее «структура». Но самым ценным для россиян стало осознание, что их проблема решаема – так ответили 71% респондентов.

