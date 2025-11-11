Большинство психологов не оправдывают ожиданий россиян от первой сессии

Около трети россиян хотя бы раз обращались за помощью к психотерапевту. При этом каждый пятый из них ходил на сессии 3-4 раза, а каждый десятый — занимался со специалистом на протяжении нескольких месяцев. Это показало исследование сервиса онлайн-психотерапии «Ясно», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Первое занятие со специалистом вызывает множество различных ощущений и ожиданий у россиян, и местами они могут быть довольно противоречивыми. Так, основными чувствами у респондентов от начала психотерапии являются надежда (57%) и страх (46%). При этом чаще всего они надеялись на то, что психотерапевт сможет посоветовать решение проблемы — так указали 66% опрошенных. Главным опасением же стала возможность узнать о себе больше — и именно в негативном ключе (71%).

Также чаще всего россияне ожидали, что во время первой сессии психотерапевту удастся увидеть и объяснить причины сложившейся ситуации (52%), а сам процесс разрешения проблемы и следующие за ним изменения пойдут быстро и гладко (43%) — но, как показали ответы опрошенных впоследствии, не всем ожиданиям суждено было реализоваться в полной мере.

В большинстве случаев реальный опыт первого посещения специалиста происходит несколько иначе, чем то, что представляют себе люди. Полностью ожидания от занятия совпадают лишь у 15% россиян. В то же время каждый третий указывает на частичное совпадение и такое же расхождение ожиданий с реальностью. Более 70% россиян отмечают свой первый опыт сессии как положительный — именно столько опрошенных указали, что ощутили облегчение после работы со специалистом, а 64% из них даже почувствовали вдохновение и прилив сил. В то же время для трети респондентов такой опыт оказался разочаровывающим — но в виду того, что не оправдали ожиданий получения глубоких инсайтов и быстрых методов решения проблем.

Тем не менее изменения от первой сессии заметили 75% россиян — 46% из них их увидели свой запрос с другой стороны и заметили новые подходы к его решению, для 29% даже стали более очевидны причины проблемы, ее «структура». Но самым ценным для россиян стало осознание, что их проблема — решаема. Так ответили 71% респондентов.

И хотя первая сессия не может дать тех же результатов, что и долгосрочная психотерапия, для многих из нас она становится ключевым фактором в вопросе того, заниматься ли собой в таком ключе или нет — так, каждый третий опрошенный отметил, что именно личное впечатление от первой сессии стало решающим как при выборе специалиста, так и в продолжении психотерапии.

«Иногда люди приходят на первую сессию с ожиданием, что терапевт быстро поможет справиться с проблемой или даст готовое решение. Но психотерапия — не волшебная таблетка. Чаще всего проблемы человека коренятся в опыте отношений, которые и сформировали его представление о мире и самом себе. А потому и решаются такие проблемы только в отношениях — через новый, живой опыт встречи с другим человеком, который не оценивает и не отвергает, рядом с которым можно быть подлинным собой. Для решения проблемы мало ее понимания — важен новый эмоциональный опыт, который получит человек. Терапевт в этом процессе — не носитель «тайного знания», а тот, кто сочетает тепло, нежность и мужество — тот, кто признает реальность человеческого страдания, не сглаживая ее фальшивым оптимизмом — и при этом искренне сопереживает и твердо верит, что решение существует, и благодаря совместным усилиям его получится найти. И даже инсайт — как внутреннее озарение, сочетающее в себе и понимание, и переживание — не рождается на пустом месте. Для него нужна «взрыхленная почва», и за каждым таким моментом стоит большая, глубокая душевная работа», — прокомментировала Марина Волкова, психоаналитический терапевт, психолог сервиса «Ясно».

