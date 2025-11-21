На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Ростех» выразил соболезнования в связи с крушением истребителя Tejas в Дубае

В «Ростехе» выразили соболезнования в связи с крушением истребителя в Дубае
Госкорпорация «Ростех» выразила соболезнования в связи с трагедией на Dubai Airshow 2025, где потерпел крушение индийский истребитель Tejas. Об этом написано в Telegram-канале компании.

«Авиация – это высокотехнологично, сложно и, увы, иногда связано с большим риском. Выражаем соболезнования», — в говорится в сообщении «Ростеха».

21 ноября телеканал NDTV сообщил о том, что индийский истребитель Tejas разбился в рамках Dubai Airshow. По данным зрителей, момента катапультирования пилота не было видно.

На обнародованных кадрах с места событий можно заметить, что истребитель стремительно летит к земле и соприкасается с поверхностью на высокой скорости. Спустя несколько секунд произошел мощный огненный взрыв. Над упавшим лайнером поднялись черные клубы дыма.

Международный авиасалон Dubai Airshow проходит в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в 19-й раз и продлится до 21 ноября 2025 года. Это авиашоу, которое проводится раз в два года в Дубае.

Ранее Чемезов заявил о планах нарастить ежегодный выпуск самолетов Ил-114.

