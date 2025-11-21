На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье на остановке нашли подозрительную пачку денег с отверстием

В Клину оцепили остановку после обнаружения пачки денег
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Осторожно, новости»

Подозрительная пачка денег привлекла внимание жителей подмосковного Клина на остановке. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Предмет заметили на остановке на улице Гайдара. На кадрах заметно, что у пачки со сторублевыми купюрами есть небольшая прорезь для трубки. По данным Telegram-канала, на место прибыли силовики и проверяют, нет ли внутри взрывного устройства. Место оцепили.

Подобная пачка купюр десять дней назад взорвалась в руке у ребенка из подмосковного Красногорска. Девятилетний мальчик шел с тренировки и, заметив сверток, решил его подобрать. В результате произошел взрыв.

Тренер школьника услышал хлопок и, выбежав на улицу, увидел подопечного. В результате пострадавший попал в больницу.

Ребенок пережил шестичасовую операцию, во время которой ему пытались пришить оторванные пальцы. Ситуация осложнялась тем, что в тканях были сильные разрывы.
По факту произошедшего возбудили дело.

Ранее ветеран «Альфы» объяснил, мог ли взрыв в Красногорске быть связан с Украиной.

