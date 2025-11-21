На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Индии сообщили о судьбе пилота разбившегося самолета на авиашоу в Дубае

ВВС Индии: пилот разбившегося на авиашоу в Дубае истребителя скончался на месте
Francis Mascarenhas/Reuters

Пилот индийского истребителя Tejas, разбившегося на авиашоу в рамках международного авиасалона в Дубае (Dubai Airshow), скончался. Об этом сообщает в пресс-службе военно-воздушных силы (ВВС) Индии в соцсети X.

«Самолет Tejas ВВС Индии потерпел крушение во время показательных выступлений на Дубайском авиасалоне сегодня. Пилот погиб», — говорится в публикации.

21 ноября телеканал NDTV сообщил о том, что индийский истребитель Tejas разбился в рамках Dubai Airshow. По данным зрителей, момента катапультирования пилота не было видно.

На обнародованных кадрах с места событий можно заметить, что истребитель стремительно летит к земле и соприкасается с поверхностью на высокой скорости. Спустя несколько секунд произошел мощный огненный взрыв. Над упавшим лайнером поднялись черные клубы дыма.

Международный авиасалон Dubai Airshow проходит в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в 19-й раз и продлится до 21 ноября 2025 года. Это авиашоу, которое проводится раз в два года в Дубае.

Ранее посетителей авиашоу в Дубае эвакуировали после крушения индийского самолета.

