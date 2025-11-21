Россиянам объяснили, какое хранение превращает мед в бесполезный сладкий сироп

Мед – это полезный продукт, насыщенный витаминами, ферментами и антиоксидантами. Однако важно правильно его хранить, так как неподходящие условия могут превратить этот кладезь полезных микроэлементов в обычный сладкий сироп. Лучше всего держать мед в герметичной стеклянной посуде в темном сухом месте, где не будет резких перепадов температур, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Лучшей емкостью для меда специалисты считают обычную стеклянную банку с плотной крышкой. В пластиковой посуде оставлять его можно ненадолго, в противном случае со временем мед начнет впитывать запахи пластика. Нельзя хранить продукт в металлической посуде, так как алюминий, железо и прочие металлы вступают с кислотами меда в реакцию, в результате чего он окисляется и теряет свои свойства. Что касается деревянных емкостей, то лучше всего подойдут дубовые, березовые или липовые бочонки, тогда как хвойные деревья придадут продукту горький вкус.

Допустимая температура хранения меда варьируется от +5 до +20 градусов. Если же она ниже -10 градусов, то продукт быстро кристаллизуется и испортится. На свету держать мед также нельзя – ультрафиолет быстро разрушает полезные соединения. Во влажном помещении продукт может забродить. Таким образом ,выбирать следует темное, сухое место с невысокой, но и не низкой температурой, например – кладовку, шкаф. Считается, что мед имеет срок годности не более двух лет, но в правильных условиях его можно хранить десятилетиями, заключили эксперты.

До этого врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов предупредил, что банки с медом нельзя оставлять открытыми, чтобы предотвратить попадание влаги и насекомых. Также он посоветовал хранить полезное лакомство в сухом и прохладном месте при температуре +20 градусов в герметичной стеклянной или керамической таре.

