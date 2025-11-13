Врачи рассказали о пользе меда для кожи и иммунитета

Мед содержит углеводы, витамины, минералы и антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалениями и окислительным стрессом. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

Кроме того, этот продукт способен улучшить иммунную систему и состояние кожи, поддержать нормальную работу сердца. Мед также обладает противовоспалительным и антисептическим эффектом.

«Мед содержит такие витамины, как A, D, E и K, которые поддерживают здоровье костей, улучшают зрение, поддерживают иммунитет и помогают организму бороться с инфекциями. Однако, как и в любом другом продукте, важно соблюдать умеренность», — добавили в сообщении.

Старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин до этого рассказал «Газете.Ru», что мед и сахар можно поставить практически на одну чашу весов по пользе, потому что это быстрые углеводы. Однако мед чуть полезнее сахара из-за содержания частичек пыльцы растений в составе. По его словам, если есть мед регулярно с определенными свойствами различных растений, то можно получить и достаточно положительный эффект.

Ранее сообщалось, что в России хотят усилить контроль за качеством меда и круп.