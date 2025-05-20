Россиянам рассказали, как правильно хранить мед

Мед необходимо хранить в сухом и прохладном месте при температуре 20°C. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

Как напоминает газета «Известия», 20 мая отмечается Всемирный день пчел, который призван привлечь внимание к проблеме сокращения их популяции на планете, а также напомнить о важной роли этих насекомых для экологии и сельского хозяйства.

Помимо поддержания температурного режима, необходимо позаботиться о таре, продолжил специалист.

«Лучше всего использовать контейнер: подойдет герметичная стеклянная или керамическая тара. Пластиковые контейнеры могут выделять химические вещества, если мед хранится долго», — сказал Белоусов.

Он также призвал не оставлять банки открытыми, чтобы предотвратить попадание влаги и насекомых.

До этого сообщалось, что в России может сократиться производство меда.

Как пояснили в Союзе пчеловодов, на объем производства меда могут повлиять сокращение на 20-25% поголовья пчел после неудачной зимовки, уничтожение растений-медоносов из-за заморозков и снижение рентабельности бизнеса.

Ранее в Роскачестве объяснили, как выбрать мед по ГОСТу.