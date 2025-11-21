В Орле зумеров-неонацистов отправили под домашний арест

В Орле ФСБ задержала двух неонацистов за призывы к экстремистской деятельности

Двух членов неонацистской группировки задержали за публичные призывы к экстремистской деятельности в Орле, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Орловской области.

«Двое жителей региона 2006 и 2007 годов рождения в составе группы лиц по предварительному сговору совершили публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности путем размещения надписей экстремистского содержания в общественных местах города Орла», – отметили в главке.

В ходе задержаний у фигурантов обнаружена одежда и аксессуары с нацистской символикой, а также фото с подписью «Гитлер» и нацистскими приветствиями. Как выяснило следствие, подозреваемые также нападали на россиян из-за своих неонацистских убеждений. В настоящее время зумеры отправлены под домашний арест, в то же время следственные действия продолжаются.

В конце октября суд приговорил участников «Медведей SS» (признана террористической организацией и запрещена в России) к срокам до 28 лет заключения. По версии следствия, члены группировки систематически участвовали в боевых действиях против вооруженных сил РФ и регулярно совершали диверсионно-разведывательные и военно-террористические действия на территории ДНР.

Ранее Мария Захарова отреагировала на «неонацисткое» решение Лондона.