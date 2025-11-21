На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Орле зумеров-неонацистов отправили под домашний арест

В Орле ФСБ задержала двух неонацистов за призывы к экстремистской деятельности
close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Двух членов неонацистской группировки задержали за публичные призывы к экстремистской деятельности в Орле, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Орловской области.

«Двое жителей региона 2006 и 2007 годов рождения в составе группы лиц по предварительному сговору совершили публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности путем размещения надписей экстремистского содержания в общественных местах города Орла», – отметили в главке.

В ходе задержаний у фигурантов обнаружена одежда и аксессуары с нацистской символикой, а также фото с подписью «Гитлер» и нацистскими приветствиями. Как выяснило следствие, подозреваемые также нападали на россиян из-за своих неонацистских убеждений. В настоящее время зумеры отправлены под домашний арест, в то же время следственные действия продолжаются.

В конце октября суд приговорил участников «Медведей SS» (признана террористической организацией и запрещена в России) к срокам до 28 лет заключения. По версии следствия, члены группировки систематически участвовали в боевых действиях против вооруженных сил РФ и регулярно совершали диверсионно-разведывательные и военно-террористические действия на территории ДНР.

Ранее Мария Захарова отреагировала на «неонацисткое» решение Лондона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами