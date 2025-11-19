Россиянин получил штраф за публикации в соцсети с сатанинской символикой

Суд в Краснодарском крае оштрафовал мужчину за публикации в социальной сети, размещённые более десяти лет назад и содержащие изображения с пентаграммами и сатаной (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена). Об этом пишет РИА Новости.

Согласно судебным материалам, полицейские обнаружили изображения на личной странице пользователя и составили протокол по статье КоАП о пропаганде или публичном демонстрировании символики экстремистской организации.

В ходе заседания мужчина признал свою вину, пояснив, что публикации были размещены восемь-десять лет назад и тогда казались ему «забавными». Он удалил картинки до рассмотрения дела.

В конце октября суд постановил взыскать с россиянина штраф в размере двух тысяч рублей.

До этого в Волгограде суд оштрафовал владелицу магазина хендмейд-изделий, обвинив ее в продаже товаров, предназначенных для оккультных обрядов. Правоохранители посчитали, что ее товары должны быть запрещены из-за названий, среди которых «подсвечник алтарь со свечами», «карманный бес идол истукан» и другие изделия.

Ранее в Генпрокуратуре рассказали, что члены запрещенного движения сатанизма совершают преступления против детей.