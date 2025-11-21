Самолет из Армении впервые более чем за 30 лет приземлился в Азербайджане

Чартерный рейс из Еревана с армянскими экспертами прибыл в Баку

Чартерный рейс из Еревана с армянскими экспертами на борту утром 21 ноября прибыл в международный аэропорт Гейдара Алиева в Баку. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет армянских авиалиний в бакинском аэропорту приземлился впервые более чем за 30 лет.

Отмечается, что этот визит осуществлен в ответ на поездку делегации из Азербайджана в Ереван 21-22 октября. Эксперты примут участие в круглом столе в азербайджанской столице.

В конце октября в Ереване состоялся двусторонний круглый стол с участием представителей гражданского общества, глав неправительственных организаций Армении и Азербайджана, в котором принял участие секретарь совета безопасности Армении Армен Григорян.

8 августа 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Алиев сообщил о завершении строительства Зангезурского коридора на территории Азербайджана.