Педагогам в Свердловской области запретили прикасаться к ученикам

Учителя в Свердловской области не должны трогать школьников ни при каких обстоятельствах, даже если они нарушают порядок. Такое заявление сделала уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Титова, сообщает Ura.ru.

Она отметила, что применять физическое насилие по отношению к детям нельзя ни в каком возрасте.

«Даже если ребенок ведет себя так, что уже нет никаких сил. Один ребенок это воспримет совершенно нормально, его взяли за руку и вывели, а другой будет считать, что учитель перешел границы индивидуального пространства, потому что тактильность у каждого разная», — сказала омбудсмен.

По мнению Титовой, все конфликты необходимо разрешать исключительно словами или в присутствии родителей. Она подчеркнула, что нежелание педагога физически воздействовать на учеников не будет свидетельствовать о его беспомощности. Наоборот, таким образом учитель продемонстрирует, что обладает достоинством взрослого человека.

Также омбудсмен выступила против введения штрафов за агрессивное поведение школьников. Подобные меры могут привести к ухудшению «внутрисемейного климата» и стать поводом для детей скрывать возникший конфликт от родителей, пояснила Титова.

Ранее в Екатеринбурге осудили педагога, бросившего ручку в ученика.