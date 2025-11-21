В Минпросвещения рассказали о работе школ после перехода вузов на новую систему

Министерство просвещения России не видит необходимость менять школьную программу в связи с переходом высших учебных заведений на новую систему образования. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

По его словам, это вопрос детально обсуждался с экспертным сообществом, а также с Минобрнауки.

«Не видим необходимости менять уже утвержденную единую федеральную школьную программу», — отметил Кравцов.

До этого в Минобрнауки сообщили, что в новой системе высшего образования, переход к которой начнется в 2026–2027 учебном году, срок обучения не будет единым – он будет определяться временем, необходимым для качественной подготовки по той или иной выбранной специальности.

Так, для инженеров, врачей и учителей срок обучения составит пять лет. Для сферы туризма и индустрии гостеприимства будут четырехлетние программы, а по более сложным и наукоемким направлениям предусмотрен шестилетний период подготовки.

Ранее в Госдуме заявили, что для воспитателей патриотизма в школах зарплата не главное.