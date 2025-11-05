На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме заявили, что для воспитателей патриотизма в школах зарплата не главное

Депутат Журавлев: тех, кто беспокоится об Отечестве, зарплата не волнует
Евгений Одиноков/РИА Новости

Участников военной спецоперации России на Украине могут привлечь к преподаванию патриотизма в школах до конца 2027 года, сообщили СМИ. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что учить детей патриотизму нужно с детского сада, а в школе и вузе — продолжать.

«Давно пора было озаботиться тем, что нашей молодежи совершенно не хватает патриотического воспитания. На мой взгляд, начинать процесс нужно еще раньше, в детских садах, продолжать в школах и не заканчивать даже в вузах, постоянно сопровождая детей, направляя их в нужное русло. Прежде все обучение было настроено на восхваление товарно-денежных отношений и не более того, ни словом не упоминались в школьной программе ни Родина, ни необходимость ее каким-то образом защищать. Уверен, что отличными лекторами на этот счет смогли бы стать участники СВО, которые все ощутили на собственном опыте», — заявил депутат.

Журавлев считает, что размер заработной платы не беспокоит тех, кто «хоть иногда задумывался» о Родине.

«А вот их оформление в штат, полномочия, зарплата – как раз сейчас и определяются в российском правительстве. Это вряд ли должно беспокоить тех, кто хоть иногда задумывается о судьбе Отечества, главное, принят принципиальный вопрос о необходимости такого рода уроков», — сказал он.

До этого «Ведомости» сообщили, что Росмолодежь, Минпросвещения, Минобрнауки и другие ведомства разработают профессиональный стандарт патриотического воспитания до конца 2027 года. Сообщается, что министерства разработают методические рекомендации по вовлечению участников СВО в просветительскую патриотическую деятельность.

Ранее в Госдуме призвали Минобороны упростить прием в военные вузы из-за недобора.

