Опрос показал, как различаются предпочтения мужчин и женщин при выборе квартир

В вопросе отделки и планировки квартир мнения мужчин и женщин разделились. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками компании ПИК. В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян старше 26 лет.

Выяснилось, что 45% мужчин выбирают квартиры с готовой отделкой, позволяющей сразу заселиться. При этом 33% женщин заявили о желании приобрести жилье без отделки, чтобы создать интерьер по своему вкусу.

Для 43% мужчин предпочтительны квартиры с продуманной планировкой от застройщика. В то время как 33% россиянок склоняются к свободной планировке.

Мужчины (33%) предпочитают кухни-гостинные, предназначенные для семейных встреч и общения с друзьями, а женщины (28%) выделяют отдельную гардеробную. При этом 39% опрошенных обоих полов подчеркивают важность достаточного количества естественного света в квартирах.

Согласно недавнему опросу ГК «Садовое кольцо», 80% респондентов предпочли бы квартиру в ипотеку, пусть небольшую по площади и дальше от центра, но свою. Принципиально арендовать жилье — зато такое, какое хочется, — готовы лишь 19,2% опрошенных. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи жителей столицы.

Ранее в Госдуме призвали подталкивать банки к снижению ставок по ипотеке.